Вчені NASA виявили галактики, небезпечні для Землі

Вчені NASA за допомогою космічної обсерваторії "Хаббл" виявили небезпечні для Землі галактики. Про це пише агентство Nation News.

Дослідники побачили загрозу в центрі гравітаційного тяжіння, який пов'язує відразу кілька галактик. Цей рівень гравітації може затягувати великі об'єкти. Кілька сотень зоряних скупчень об'єднані системою Abell 370.

Зараз вчені оцінюють небезпеку, спостерігаючи за світлом фонових галактик, які були сформовані відразу після Великого вибуху.