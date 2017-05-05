Британські вчені знайшли совість на знімках людського мозку

Вчених зацікавило питання, чому основна маса людей не робить нечесних вчинків, навіть не дивлячись на можливість отримати легку вигоду.

Проведені досліди показали, що деякі відділи мозку активніше реагують на рішення, відповідні моральним установкам. Вчені вважають, що мозок розцінює рішення не приносити шкоду іншій людині як правильніше з психологічної точки зору в порівнянні з миттєвою вигодою.

Повідомляється, що в експерименті брали участь 56 волонтерів, які розбилися на пари. Піддослідним дали можливість вибрати, кого вдарити слабким, але відчутним розрядом струму - себе або свого невідомого напарника. Кожен удар струмом супроводжувався винагородою.

З'ясувалося, що переважна більшість учасників експерименту вирішили вдарити струмом себе, а не завдавати болю іншим.