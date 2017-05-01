Компанія Space X вивела на орбіту військовий супутник американської розвідки

Перший в історії компанії військовий пуск відбувся на добу пізніше, ніж це планувалося спочатку: вчора буквально в останній момент перед стартом були зафіксовані проблеми з сенсорами ракети, в зв'язку з чим політ був відкладений на добу. Сьогодні супутник був виведений на орбіту - запуск транслювався в соцмережі Фейсбук в режимі реального часу. Подробиці місії засекречені, - зазначає радіо «Свобода». Після запуску перша ступінь ракети-носія успішно повернулася на Землю, зробивши вертикальну посадку біля місця старту. Місяць тому компанія вперше здійснила пуск носія, перша ступінь якого була використана повторно. Засновник корпорації Ілон Маск тоді назвав це досягнення революційним.

За рахунок багаторазових ступенів ракет компанія планує знизити вартість доставки вантажів на орбіту приблизно на третину. До теперішнього моменту ступінь ракети-носія вдалося повернути на Землю дев'ять разів.

На літо заплановано випробування ракети-носія важкого класу, яка здатна доставити на Марс вантаж вагою понад 13.5 тонни.