Вчені випробували перший у світі ракетний двигун із пластику, надрукований на 3D-принтері (відео)

Інженери Массачусетського технологічного інституту (MIT) випробували перший в світі ракетний двигун із пластику, надрукований на 3D-принтері.

Корпус двигуна після запуску оплавився лише трохи, що фахівці порахували хорошим знаком. Тепер вони планують доопрацювати плани і створити цілу ракету із пластику, яка буде набагато легша і дешевша металевої. У разі вдалого експерименту створена вченими модель знизить витрати на виробництво ракет.