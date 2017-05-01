Китайські геймери прощаються з анонімністю. Відтепер вони зобов'язані вказати в своїх ігрових акаунтах паспортні дані. Про нові правила повідомляє інформагентство «Сіньхуа» з посиланням на міністерство культури Китаю. Ймовірно, що гравці і далі будуть боротися різними персонажами під різними ніками, а не під своїми реальними іменами. Але тепер їх буде простіше знайти. З цією ж метою оператори онлайн-ігор будуть зобов'язані зберігати інформацію про користувачів, щоб надати їх органам нагляду в разі потреби. Справа в тому, що китайська влада рекомендує обмежувати ігровий час і грошові витрати на ігри для неповнолітніх гравців. Нові заходи торкнуться мільйонів жителів Китаю. Онлайн-ігри в цій країні користуються великою популярністю.

Китайський ринок онлайн-ігор становить 25 мільярдів доларів, що більш ніж в 25 разів більше російського.