Вчені виростили міні-мозок для вивчення епілепсії і аутизму

Вчені зі Стенфордського університету виростили перший функціонуючий міні-мозок, який допоможе медикам розробити ефективні методи лікування аутизму та епілепсії.

Створений в лабораторії орган, аналогічний мозку двомісячної дитини в утробі матері, має свої власні клітини мозку, сформовані в схеми. Відзначається, що отримані результати є вельми захоплюючими, так як вперше мозок може функціонувати поза тілом. Фахівці сподіваються використовувати міні-мозок, щоб спостерігати в режимі реального часу причини розвитку епілепсії, коли клітини мозку стають гіперактивними, і аутизму, коли між клітинами мозку утворюються «погані» зв'язку. Це, в свою чергу, може прокласти шлях для розробки лікарських препаратів, націлених на лікування цих психічних порушень, а також на лікування шизофренії.

Дослідники виростили два ланцюги переднього мозку, використовуючи тільки клітини шкіри людини. Людські клітини шкіри були перетворені в плюрипотентні стовбурові клітини, здатні стати будь-якою частиною тіла в чашці Петрі при використанні чотирьох генів. В результаті дослідники отримали мозок, аналогічний мозку 60-денної дитини в утробі матері.