Вчені заявили, що собаки мають телепатичні здібності

Група вчених з різних країн заявила про те, що собаки здатні читати думки своїх господарів. До такого висновку дослідники прийшли після нескладного експерименту.

Собака повинна була принести власнику іграшку. Іграшок було дві - одну людина бачила, інша перебувала за непрозорою перегородкою. Якщо господар стояв обличчям до іграшок, собака завжди приносила ту, яку людина могла бачити. Коли власник повертався спиною, тварина також приносило й заховану іграшку.

На думку вчених, собак вдалося одомашнити саме завдяки їх здатності читати думки людей. Надалі ця навичка продовжувала розвиватися.

Правда, на питання, як саме собаки читають думки, вчені поки відповісти не можуть. «Ми навіть приблизно не розуміємо, як їм це вдається», - зізнався один з дослідників.