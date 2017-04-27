Ще одну планету, схожу на Землю, виявили фахівці НАСА

У неї така ж маса. Вона знаходиться на орбіті своєї зірки на тій же відстані, що і ми від Сонця, - повідомили в американському аерокосмічному агентстві. Вона розташовується в 13-ти тисячах світлових років від Сонячної системи. Втім, через те, що активність зірки у цієї планети досить маленька, на її поверхні занадто холодно для того, щоб там зародилося життя, - говорять фахівці. У той же час нове відкриття має допомогти вченим зрозуміти механізм розподілу планет в нашій галактиці.

Раніше в НАСА повідомили про те, що за межами Сонячної системи виявили кілька планет, в тій чи іншій мірі схожих на Землю.