Ажіотаж: попит на смартфони Galaxy S8 перевищують пропозиції
Samsung затримує поставки нового смартфона Galaxy S8 клієнтам, які зробили попереднє замовлення.
Південнокорейський гігант не зміг спрогнозувати дуже підвищений інтерес користувачів до новинки.
Samsung почав приймати попередні замовлення на Galaxy S8 7 квітня, обіцяючи доставити новий смартфон протягом 11 днів. Однак, як повідомляє південнокорейське агентство Рёнхап, дуже швидко кількість замовлень перевищила позначку в 1 мільйон. В результаті компанія зрозуміла, що запаси телефонів закінчилися, як і подарунки, обіцяні першим покупцям. У зв'язку з цим Samsung оголосив, що переносить крайній термін поставок попереднього замовлення Galaxy S8 і Galaxy S8 Plus на 64 Гб з 24 на 30 квітня, пославшись на «дисбаланс запасів за кольором або моделі в роздрібних магазинах».
Експерти галузі, передає Рёнхап, відзначають, що Samsung може виявитися в дуже незручній ситуації, коли перші покупці новинки отримають свої смартфони пізніше, ніж клієнти, які купили їх уже після офіційного старту продажів 21-го квітня. Тим часом, випускаючи Galaxy S8, компанія розраховувала зміцнити свої позиції після проблем з Galaxy Note 7.
Через проблеми з батареєю у Galaxy Note 7 Samsung довелося відкликати 2,5 мільйона пристроїв.