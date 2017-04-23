Ажіотаж: попит на смартфони Galaxy S8 перевищують пропозиції

Південнокорейський гігант не зміг спрогнозувати дуже підвищений інтерес користувачів до новинки.

Samsung почав приймати попередні замовлення на Galaxy S8 7 квітня, обіцяючи доставити новий смартфон протягом 11 днів. Однак, як повідомляє південнокорейське агентство Рёнхап, дуже швидко кількість замовлень перевищила позначку в 1 мільйон. В результаті компанія зрозуміла, що запаси телефонів закінчилися, як і подарунки, обіцяні першим покупцям. У зв'язку з цим Samsung оголосив, що переносить крайній термін поставок попереднього замовлення Galaxy S8 і Galaxy S8 Plus на 64 Гб з 24 на 30 квітня, пославшись на «дисбаланс запасів за кольором або моделі в роздрібних магазинах».

Експерти галузі, передає Рёнхап, відзначають, що Samsung може виявитися в дуже незручній ситуації, коли перші покупці новинки отримають свої смартфони пізніше, ніж клієнти, які купили їх уже після офіційного старту продажів 21-го квітня. Тим часом, випускаючи Galaxy S8, компанія розраховувала зміцнити свої позиції після проблем з Galaxy Note 7.

Через проблеми з батареєю у Galaxy Note 7 Samsung довелося відкликати 2,5 мільйона пристроїв.