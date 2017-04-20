Астрономи виявили "велику сестру" Землі в сузірї Кита

Фото: M. Weiss / CfA

Європейські астрономи виявили в сузір'ї Кита відносно невелику кам'янисту планету, яка знаходиться в "зоні життя" і володіє густою атмосферою. Знайдена за допомогою телескопа MEarth-South в чилійських горах Сьєрра-Тололо планета отримала позначення LHS 1140.

Відзначається, що клімат на екзопланеті, швидше за все, ближчий до марсіанського, ніж до земного, так як вона обертається біля тьмяної та холодної зірки. Планета отримує тільки 50% того тепла, яке Сонце дає Землі. Крім того, велика маса планети свідчить про те, що вона складається з твердих гірських порід. У зв'язку з великими розмірами планети, сила тяжіння на ній може виявитися в три рази більша, ніж на Землі.

За даними вчених, планета існує більше п'яти мільярдів років, що говорить про те, що на ній уже могло зародитися життя. Найближчим часом учені мають намір провести серію спостережень за атмосферою планети за допомогою "Хаббла". Це допоможе зрозуміти, чи здатна LHS 1140 підтримувати життя, чи є на ній парниковий ефект і як багато тепла вона дійсно отримує.