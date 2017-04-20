Вчені: пуповинна кров людини є ліками від старості

Білок, що міститься у плазмі пуповинної крові людини, американські нейробіологи визнали засобом омолодження.

Вчені провели експеримент на старих мишах. Тваринам вводили ін'єкції плазми людської пуповинної крові. Після проведеного курсу гризуни успішно пройшли тести на пам'ять, а також здатність мозку адаптуватися до нової інформації.

На думку дослідників, протеїн допоміг поліпшити когнітивні властивості мишей. Автори експерименту вважають, що цей білок може лягти в основу препаратів, які сповільнюють деградацію когнітивних властивостей мозку літньої людини.