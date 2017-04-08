Вчені вивчили склад атмосфери однієї з екзопланет: вона може бути заселена рівно стільки як і Земля

Група німецьких і британських учених визначила хімічний склад одного з близнюків Землі. Йдеться про екзопланету GJ 1132b, яка знаходиться в сузір'ї Вітрила на відстані близько 39 світлових років від нашої планети. За космічними мірками це не так вже й далеко. Про це пише Science Alert.

Відзначимо, що GJ 1132b важить більше за Землю в 1,63 разу і за розмірами перевищує нашу планету в 1,35 разу. Температура на її поверхні наближається до 326 градусів за Цельсієм.

За допомогою наземного телескопа в обсерваторії Ла-Сілла, що в Чилі, дослідники зібрали дані про атмосферу цієї планети і з'ясували, що основними компонентами її непрозорої атмосфери є вода в газоподібному стані і метан. Ці ж компоненти входять до складу хмар.

Дослідження вчених свідчать про те, що на цій екзопланеті є атмосфера, схожа на нашу. Більш того, вона може виявитися населеною рівно стільки ж, скільки і Земля - ​​кілька мільярдів років. Експерти впевнені, що ці умови підходять для зародження життя.