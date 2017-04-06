У бурштині знайдено кліщ з кровю людини, що жила 30 мільйонів років тому

Американські вчені з університету штату Орегон, досліджуючи комах, що навіки застигли в шматочках янтарю, виявили кліща, пише видання Journal of Medical Entomology.

Біологи звернули увагу на те, що комаха фактично нічим не відрізняється від існуючих тепер видів, і вирішили дослідити його вміст. На подив учених, всередині кліща виявилася речовина, яка після лабораторних досліджень була визнана кров'ю. Причому кров'ю примата, тому дослідники вважають, що вона могла належати і предку людини, який жив на планеті приблизно 20-30 мільйонів років тому.