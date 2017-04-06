Вчені дослідили, в якому органі захована душа людини

Наукові співробітники зі Сполучених Штатів протягом більше 20 років намагалися з'ясувати, в якому саме органі знаходиться свідомість. Як стверджують фахівці, насправді душа захована в головному мозку, а саме в мікротрубочках його клітин.

За їх словами, людська свідомість схожа на «біокомп'ютер», який здатний зберігати інформацію і спогади. Як тільки людина вмирає, то мозок знижує власну активність, проте відомості, які зберігаються у мікротрубочках його клітин, нікуди не зникають.

Вчені стверджують, що після смерті хвилі мозкової діяльності дуже схожі на ті, які фіксуються у людей, що знаходяться в стані глибокого сну.