Корпус iPhone 8 виготовлять з "рідкого металу" (відео)

Документ опублікувало Бюро патентів і торгових марок США.

Згідно з ним, сплав може бути використаний при виготовленні смартфонів, персональних комп'ютерів і планшетів.

"Рідкий метал" схожий на скло, він складається зі сплаву цирконію, титану, нікелю та міді. Однак його склад і властивості можуть бути змінені. Повідомляється, що цей матеріал міцний і стійкий до корозії.

У Мережі раніше опублікували відео, на якому продемонстрований дизайн iPhone 8. Анонс нового смартфона Apple намічений на осінь 2017 року.