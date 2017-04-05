Корпус iPhone 8 виготовлять з "рідкого металу" (відео)
Apple запатентувала технологію використання сплаву "рідкий метал" для покриття пристроїв і модифікації їх поверхонь.
Документ опублікувало Бюро патентів і торгових марок США.
Згідно з ним, сплав може бути використаний при виготовленні смартфонів, персональних комп'ютерів і планшетів.
"Рідкий метал" схожий на скло, він складається зі сплаву цирконію, титану, нікелю та міді. Однак його склад і властивості можуть бути змінені. Повідомляється, що цей матеріал міцний і стійкий до корозії.
У Мережі раніше опублікували відео, на якому продемонстрований дизайн iPhone 8. Анонс нового смартфона Apple намічений на осінь 2017 року.