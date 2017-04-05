Астрономи виявили залишки загиблої планети

Астрофізики виявили на марсіанській орбіті залишки зруйнованої планети - так звані троянські астероїди. Відкриття вдалося зробити за допомогою чилійського телескопа Very Large Telescope.

Вивчення складу виявлених "уламків" показало, що знайдені астероїди ідентичні космічниим тілам, які раніше вже потрапляли в поле зору вчених.

Завдяки цьому дослідники роблять висновки, що виявлена ​​на орбіті Марса "розсип" астероїдів - це залишки колишньої планети, можливо, загиблої в результаті зіткнення з іншим об'єктом.