Учені виявили нову ознаку, що свідчить про наближення інсульту

Учені виявили нову ознаку, що свідчить про наближення інсульту

Співробітники Університету Сіднея провели дослідження, яке допомогло виявити новий спосіб запобігання інсульту.

Джерело: Відомості

В експерименті вчених взяли участь 3,5 тисячі австралійців у віці від 49 років. Автори дослідження час від часу фотографували їх сітківку ока, щоб виявити пошкодження судин або ретинопатію. В цілому дослідження тривало впродовж п'яти років. Головним завданням фахівців було проведення аналізу причин інсультів у піддослідних.

В результаті медики прийшли до висновку, що швидкий інсульт можна передбачити по очах людини, аналізуючи пошкодження або зміни кровоносних судин сітківки. За словами авторів дослідження, в 70 відсотках випадків люди з дегенерацією сітківки стикалися з інсультом.

Під час свого експерименту фахівці також враховували, що їх піддослідні курять або мають високий кров'яний тиск - обидва чинники можуть сильно вплинути на виникнення інсульту.

За словами дослідників, кровоносні судини очей мають подібні анатомічні особливості з кровоносними судинами в головному мозку. Австралійські фахівці впевнені, що проведені експерименти у вигляді звичайної процедури аналізу стану сітківки допоможуть в майбутньому прогнозувати ймовірність виникнення інсульту у людей, які знаходяться в групі ризику.

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