Учені виявили нову ознаку, що свідчить про наближення інсульту

В експерименті вчених взяли участь 3,5 тисячі австралійців у віці від 49 років. Автори дослідження час від часу фотографували їх сітківку ока, щоб виявити пошкодження судин або ретинопатію. В цілому дослідження тривало впродовж п'яти років. Головним завданням фахівців було проведення аналізу причин інсультів у піддослідних.

В результаті медики прийшли до висновку, що швидкий інсульт можна передбачити по очах людини, аналізуючи пошкодження або зміни кровоносних судин сітківки. За словами авторів дослідження, в 70 відсотках випадків люди з дегенерацією сітківки стикалися з інсультом.

Під час свого експерименту фахівці також враховували, що їх піддослідні курять або мають високий кров'яний тиск - обидва чинники можуть сильно вплинути на виникнення інсульту.

За словами дослідників, кровоносні судини очей мають подібні анатомічні особливості з кровоносними судинами в головному мозку. Австралійські фахівці впевнені, що проведені експерименти у вигляді звичайної процедури аналізу стану сітківки допоможуть в майбутньому прогнозувати ймовірність виникнення інсульту у людей, які знаходяться в групі ризику.