Під Каїром знайдені руїни невідомої давньоєгипетської піраміди

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Руїни раніше невідомої давньоєгипетської піраміди були знайдені в районі Дахшур поблизу Каїра. Як говориться в заяві міністерства у справах пам'яток старовини Єгипту, стародавня піраміда, імовірно, відносяться до XIII династії фараонів (XVIII - XVII століття до нашої ери).

Археологи повідомляють, що руїни, знайдені на південь від знаменитої "ламаної" піраміди Снофру, знаходяться в хорошому стані.

Роботи в зоні виявлення піраміди продовжаться.