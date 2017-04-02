"Розумні браслети" від Samsung залишають опіки на руках користувачів
Покупці "розумних браслетів" поскаржилися на Gear Fit2.
Покупці "розумних браслетів" південнокорейської компанії Samsung поскаржилися на модель Gear Fit2. За їх словами, ці браслети залишають опіки на руках і викликають алергію.
Гаджет створений для того, щоб допомогти людині контролювати своє здоров'я, але на практиці все виявилося інакше.
Покупці пишуть в соцмережах, що від браслетів у них залишаються рубці і опіки.
У компанії поки ніяк не стали коментувати даний інцидент. За їх словами, розслідування почнуть в разі масових скарг. Зараз приблизно 100 чоловік заявили про опіки.