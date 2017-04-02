"Розумні браслети" від Samsung залишають опіки на руках користувачів

Покупці "розумних браслетів" південнокорейської компанії Samsung поскаржилися на модель Gear Fit2. За їх словами, ці браслети залишають опіки на руках і викликають алергію.

Гаджет створений для того, щоб допомогти людині контролювати своє здоров'я, але на практиці все виявилося інакше.

Покупці пишуть в соцмережах, що від браслетів у них залишаються рубці і опіки.

У компанії поки ніяк не стали коментувати даний інцидент. За їх словами, розслідування почнуть в разі масових скарг. Зараз приблизно 100 чоловік заявили про опіки.