Астрономи виявили чотирьох претендентів на роль таємничої "планети ікс" в Сонячній системі

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Група астрономів з Австралії і користувачі Мережі змогли встановити чотирьох потенційних кандидатів, які можуть бути загадковою "планетою ікс", що є дев'ятою в Сонячній системі.

Як повідомляє РІА Новини, представники Національного університету Австралії продовжать спостереження за небесними тілами за допомогою телескопа, розташованого в Сайдинг-Спрінг. Також планується залучити інші обсерваторії.

"Нам вдалося довести, що планета розміром з Нептун не може бути присутньою в 90% точок небосхилу в південній півкулі Землі на відстані в приблизно 350 разів більше, ніж Земля віддалена від Сонця", - заявили вчені.

Нагадаємо, що в 2016 році планетологи Майкл Браун і Костянтин Батигін заявили, що їм вдалося обчислити місцеположення "планети ікс", яка віддалена від світила на 41 мільярд кілометрів.