Паралельні світи існують

Паралельні світи для більшості існують лише у фантастичних фільмах і книгах, однак дослідники з Оксфорда стверджують, що "альтернативна реальність" знаходиться просто поруч з нами. Фізики провели експеримент, який частково підтверджує відому теорію математика Х'ю Еверетта, повідомляє Irish News.

У 1950-х роках Еверетт сформулював теорію існування паралельних світів, пояснивши її на прикладі рядового ДТП. У водія, який бачить, що біжить прямо перед його машиною пішоход, є два варіанти дії.

Він може уникнути наїзду або збити людину. Крім того, автомобіліст може загинути, потрапити в лікарню з пораненнями або ж залишитися цілим і неушкодженим. Кожен результат цієї ситуації є "альтернативним світом", стверджував Еверетт.

Кількість можливих варіантів розвитку тієї чи іншої ситуації дорівнює кількості паралельних всесвітів, які оточують нас щодня. Більшість учених не поставилися до гіпотези математика серйозно, проте недавно фізики з Оксфорда знайшли їй підтвердження.

Відповідно до теорії квантової механіки, неможливо сказати, що існує всередині атома до моменту проведення над ним експерименту. Вважається, що до проведення замірів і обчислень частки в атомі знаходяться в якійсь "суперпозиції", в якій вони можуть одночасно з'являтися в різних місцях в один і той же час.

Таким чином, дослідники зробили висновок, що наш світ не є єдиним. Втім, про те, як почати подорожувати між паралельними Всесвітами, в їх доповіді нічого не говориться.