SpaceX анонсувала запуск надважкої ракети Falcon Heavy з повторним використанням

Про це написав у твіттері глава компанії Ілон Маск. Він зазначив, що SpaceX спробує повернути верхню ступінь ракети для повторного застосування після демонстраційного польоту. «Шанси на успіх малі, але, можливо, це варто того», - додав він. Falcon Heavy знаходиться в розробці з 2011 року. Ракета зможе доставляти на низьку навколоземну орбіту 54 тонни вантажу і понад 13,5 тонни - на Марс. Компанія збирається використовувати її в тому числі для відправки в космос туристів.

30 березня SpaceX вперше запустила ракету-носій Falcon 9 з уже використовуваною першою ступінню. Після запуску вона знову успішно приземлилася на плавучу платформу в Атлантичному океані. Ілон Маск назвав цю подію «революцією в космічних польотах».