Компанія Space X вперше запустила ракету, перша ступінь якої вже побувала у космосі

Її перша ступінь уже успішно сіла на морську платформу в Атлантичному океані. До цього вона побувала в космосі в квітні минулого року - тоді носій виводив на орбіту космічний корабель Dragon з вантажем для екіпажу Міжнародної космічної станції. Компанії Ілона Маска вдавалося вісім разів повертати на Землю відпрацьовані ступені Falcon 9.

У SpaceX назвали повторний запуск Falcon 9 революцією. Повторні запуски, на думку Маска, дозволять компанії істотно заощадити - до 30% від вартості кожного старту.

Зараз SpaceX заробляє на відправці вантажів на Міжнародну космічну станцію і готує свій перший пасажирський корабель.