У травні Китай планує провести пробний політ найбільшого у світі літака-амфібії AG600
Повітряне судно призначене для гасіння пожеж.
Тестовий політ найбільшого у світі літака-амфібії AG600 відбудеться в Китаї в середині травня. Як повідомляє Міжнародне радіо Китаю, повітряне судно, призначене для гасіння пожеж, буде запущене з водної поверхні.
Місяцем раніше повідомлялося, що тестовий політ AG600 відбудеться в першій половині 2017 року, проте точні терміни не називалися.
Однак тепер розробники стверджують, що літак пройшов випробування по автономній подачі електроенергії за рахунок двигунів, а також були проведені тести основних систем AG600.
Крім того, фахівці провели перевірку на землі одночасної роботи всіх чотирьох двигунів лайнера, заплановано випробування на управління на малій, середній і великій швидкості по ВПП.
Відзначається, що тестові польоти триватимуть в травні близько 20 днів.
Нагадаємо, збірка лайнера була завершена в Китаї у липні минулого року.