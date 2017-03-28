Ілон Маск хоче зробити мозок і компютер єдиним цілим

Мозок і комп'ютер можуть стати одним цілим. Таку технологію розробляє американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск. За задумом винахідника, стартап дозволить людям передавати повідомлення безпосередньо комп'ютеру.

Технологія отримала назву "нейронне мереживо". Вона має на увазі імплантацію електродів в людський мозок. Передбачається, що це повинно дозволити здійснювати постійний зв'язок штучного і людського розуму.

Взагалі Ілон Маск відомий своїми незвичайними проектами. Так, ексцентричний бізнесмен готує політ людини на Марс. А недавно він вирішив пробурити тунель від свого будинку до аеропорту Лос-Анджелеса, щоб не стояти в міських пробках.