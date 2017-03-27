Китайські будівельники знайшли мумії віком понад 500 років

Фото: scmp.com

Китайські вчені приступили до вивчення стародавнього поховання з муміями, вік яких перевищує 500 років. Склеп випадково знайшли робітники будівельної бригади, які укладають водопровідні труби в окрузі Тайкан в провінції Хенань. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За наявною на даний момент інформацією, мумії належать онуку і невістці китайського чиновника часів династії Мін (1386-1644 рр.). Шати небіжчиків збереглися настільки добре, що на них навіть видно золота форма. Поруч з муміфікованими тілами також виявили могильний камінь і дві кришталевих труни.

Повідомляється, що будівельники працювали без необхідного дозволу з боку місцевих органів культурної опіки, так що на даний момент поки невідомо, наскільки сильно було пошкоджено поховання.

В даний час виявлений склеп з муміями охороняється цілодобово.