Вчені встановили головну причину ожиріння

Американські дослідники дізналися головну причинуожиріння. Вона полягає не в переїданні і вживанні фастфуду, а в недостачі води в організмі.

Більшість дієтологів рекомендують випивати щодня до двох літрів чистої води. Однак багато замінюють воду кавою, чаєм або газованою водою. При цьому організм все одно не отримує достатньої кількості рідини. Це і веде до ожиріння.

Вчені провели дослідження, в якому взяли участь біля 10 тисяч чоловік. Експеримент показав, що навіть можна перемогти сильне ожиріння, якщо вживати в день 2 літри чистої води без домішок.