В Єгипті розкопали бабусю Тутанхамона

Археологи, які проводять в Єгипті розкопки в поминальному храмі Аменхотепа III, знайшли в землі статую жінки, яка, імовірно, є царицею Тейє - дружиною Аменхотепа і бабусею фараона Тутанхамона.

Алебастрова скульптура цариці була знайдена на західному березі Нілу в районі Луксора, де в давнину розташовувалося місто Фіви. Археологи виявили її, коли піднімали частину так званого "колоса" Аменхотепа III, повідомляє Daily Mail.

Всі знайдені до цього зображення цариці були вирізані з кварциту, алебастрову ж статую виявили вперше. Доктор Халед Ель-Анані, міністр у справах старожитностей Єгипту, назвав знахідку "прекрасною, видатною та унікальною".

За словами археологів, статуя знаходиться в хорошому стані і зберегла всі свої початкові кольори.

До цього в храмі Аменхотепа III німецькими археологами були виявлені в прекрасному стані кілька десятків статуй богині Сехмет, яка зображується з головою лева. Вважається, що таку кількість статуй було зроблено, щоб захистити фараона від зла.

Раніше повідомлялося, що знайдені на початку березня на околиці Каїра уламки гігантської царської статуї, цілком ймовірно, належать Псамметиху I.