Японські вчені виявили на Місяці гігантські тунелі
Глибокі підземні ходи можуть послужити основою для перших поселень людини на цій планеті.
Японські вчені дізналися про існування гігантських підземних тунелів на Місяці. Це відкриття було зроблено при вивченні ям, одну з них виявили ще в 2009 році, пише ФАН.
За даними останніх досліджень, отриманих з японського апарату Kaguya, тунелі простягаються на багато кілометрів. За словами дослідників, глибокі підземні ходи можуть послужити основою для перших поселень людини на цій планеті. Укриття можуть захистити від радіації і температурних перепадів.
Раніше повідомлялося, що прапор США, з яким в 1971 році літав на Місяць астронавт Девід Скотт, піде з молотка на аукціоні.