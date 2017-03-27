Японські вчені виявили на Місяці гігантські тунелі

Японські вчені дізналися про існування гігантських підземних тунелів на Місяці. Це відкриття було зроблено при вивченні ям, одну з них виявили ще в 2009 році, пише ФАН.

За даними останніх досліджень, отриманих з японського апарату Kaguya, тунелі простягаються на багато кілометрів. За словами дослідників, глибокі підземні ходи можуть послужити основою для перших поселень людини на цій планеті. Укриття можуть захистити від радіації і температурних перепадів.

Раніше повідомлялося, що прапор США, з яким в 1971 році літав на Місяць астронавт Девід Скотт, піде з молотка на аукціоні.