Чотириногі навчилися "винюхувати" рак молочних залоз

Німецькі дослідники вважають, що дороге медичне обладнання, що діагностує рак, можуть замінити собаки.

Вчені провели досліди над вівчарками. Через шість місяців чотириногі вихованці навчилися "винюхувати" це захворювання. У першому дослідженні точне визначення зразків з раковими клітинами склала 90 відсотків, у другому - 100%.

Зараз цей метод пройде клінічні випробування. Якщо вони пройдуть успішно, то цей спосіб може бути справжнім проривом в діагностиці раку в тих країнах, де немає можливості провести мамографію та інші дорогі аналізи.

В основі цього експерименту лежить припущення, що при раку грудей злоякісні клітини мають виразний запах, який можуть вловити собаки.