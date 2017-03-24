Знайдено молоді аналоги галактики Чумацький Шлях

Фото: A. Angelich (NRAO / AUI / NSF)

Астрофізики зі США, Індії та Великобританії виявили молоді аналоги галактики Чумацький Шлях, повідомляє Lenta.ru. Знахідка допоможе вченим краще зрозуміти походження нашої рідної галактики.

Молоді "чумацькі шляхи" знаходяться на відстані 12 мільярдів світлових років від Землі. Так далеко в простори Всесвіту вчені заглянули через встановлений в Чилі комплекс телескопів ALMA.

Фахівці з'ясували, як ці галактики виглядали через 300 мільйонів років після Великого вибуху. Галактики оточені масивними водневими хмарами, їх диски оберталися, що вказує на те, що вони - попередники спіралеподібних систем, таких як Чумацький Шлях.

Відзначимо, що у виявлених галактиках зірки утворюються з помірною швидкістю - від 25 до 100 сонячних мас на рік.