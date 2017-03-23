В Китаї входять у моду "екологічні" поховання

Влада Пекіна не братиме в цьому році плату за похорон жителів міста, які заповідають поховати свої кремовані останки "екологічним" шляхом.

Відповідна ділянка з'явиться на столичному кладовищі Чанцін'юань. Там для поховання праху постійних жителів Пекіна будуть пропонуватися компактні біорозкладні урни, повідомляє People's Daily.

Поверх похованих урн будуть висаджені дерева, кущі та трава. Традиційних могильних плит або пам'ятників ставити тут не планується, однак на ділянці буде виділено місце для розміщення QR-кодів, за допомогою яких можна буде дізнатися докладну інформацію про похованих, включаючи їхні фотографії.

Влада розраховує, що на кожному квадратному метрі "екологічної" ділянки можна буде поховати прах не менше десяти покійних, в той час як при традиційному похованні праху на такій території розміщувалося не більше двох урн.

На кожні "екологічні" похорони влада буде виділяти субсидію в розмірі 4 тисяч юанів (близько 600 доларів).

Китай здавна відчуває нестачу земель для будівництва кладовищ. У зв'язку з цим, крім "екологічних", в Китаї також входять в моду "водні" похорони, коли прах покійного розкидається над річковою або морською поверхнею.