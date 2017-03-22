Розроблено чіп, який наділяє "зором", "слухом" і "інтелектом" будь-який пристрій

Американський стартап Mythic (раніше відомий як Isocline) розробив процесор, який відповідає за локальну обробку голосових даних, зображень комп'ютерного зору і інших складових штучного інтелекту. На відміну від камер відеоспостереження, "розумних" годин або смартфона, інформація обробляється безпосередньо на самому пристрої.

Компанія зі штаб-квартирою в Остіні (штат Техас, США), очолювана Майком Генрі, не так давно підтягнула $ 9,3 мільйона венчурних інвестицій. Ці кошти допоможуть Mythic налагодити виробництво чіпів в комерційних масштабах, а також "подружити" їх з іншими процесорами і пам'яттю.

За словами інвестора Стіва Джурветсона, який раніше інвестував в SpaceX і Tesla, розробка Mythic залучає технології глибинного навчання і нейромереж, залишаючись найдешевшою, суперкомпактною, розміром з гудзик сорочки, і споживаючи мінімум енергії.

Mythic намір поставляти чіпи компаніям, що працюють в сфері побутової електроніки, дронів і робототехніки, які дуже швидко переходять від розробки до виробництва. У довгостроковому плані стартап має намір забезпечити процесорами виробників безпілотних автомобілів.