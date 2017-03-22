Розроблено чіп, який наділяє "зором", "слухом" і "інтелектом" будь-який пристрій
На відміну від камер відеоспостереження, "розумних" годин або смартфона, інформація обробляється безпосередньо на самому пристрої.
Американський стартап Mythic (раніше відомий як Isocline) розробив процесор, який відповідає за локальну обробку голосових даних, зображень комп'ютерного зору і інших складових штучного інтелекту. На відміну від камер відеоспостереження, "розумних" годин або смартфона, інформація обробляється безпосередньо на самому пристрої.
Компанія зі штаб-квартирою в Остіні (штат Техас, США), очолювана Майком Генрі, не так давно підтягнула $ 9,3 мільйона венчурних інвестицій. Ці кошти допоможуть Mythic налагодити виробництво чіпів в комерційних масштабах, а також "подружити" їх з іншими процесорами і пам'яттю.
За словами інвестора Стіва Джурветсона, який раніше інвестував в SpaceX і Tesla, розробка Mythic залучає технології глибинного навчання і нейромереж, залишаючись найдешевшою, суперкомпактною, розміром з гудзик сорочки, і споживаючи мінімум енергії.
Mythic намір поставляти чіпи компаніям, що працюють в сфері побутової електроніки, дронів і робототехніки, які дуже швидко переходять від розробки до виробництва. У довгостроковому плані стартап має намір забезпечити процесорами виробників безпілотних автомобілів.