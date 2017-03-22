Брак селену в крові може викликати онкозахворювання

Команда фахівців повідомила, що низька кількість селену в крові людей сприяє виникненню раку печінки.

Підсумки здійснених спостережень опубліковані в журналі під назвою American Journal of Clinical Nutrition. Під час проведення випробувань співробітники з клінічного центру вивчали рівень селену, що міститься в крові респондентів. Селен - це елемент, який можна знайти в рослинних продуктах, а також в молоці, яйцях і м'ясі. Кількість даної речовини в крові людини впливає на стан його здоров'я.

Селен називають потужним антиоксидантом, що захищає клітини організму і спадковий матеріал від окислювальних процесів. Науковці вважають, що низька кількість цього компонента в крові людей призводить до появи онкологічних захворювань. Повідомляється, що ініціаторами комплексних досліджень стали представники з Інституту експериментальної біології, розташованого в Берліні.

В ході реалізації випробувань лікарі задіяли більше 120 респондентів, які страждають на рак печінки.