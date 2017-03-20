У Британії створили одяг, крізь який видно внутрішні органи (відео)

Одягнувши її, можна побачити внутрішні органи людини. Такий ефект досягається за допомогою програми, спеціально розробленої для "розумної" майки, повідомляє NTD TV.

На опублікованих нижче кадрах показано, як працює Curiscope. На футболці-рентгені розташовані спеціальні датчики, які при взаємодії з планшетом або телефоном показують внутрішні органи володаря майки.

На даний момент Curiscope працює лише в тестовому режимі. Розробники проекту планують вдосконалити його, щоб використовувати в медицині. Запущена інтернет-кампанія для удосконалення продукту.

Раніше повідомлялося, що перевіряти стан здоров'я людини можна буде також за допомогою "розумних" татуювань.