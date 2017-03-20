У китайській річці знайшли дорогоцінний стародавній скарб

Знайдене включає в себе монети і ювелірні вироби, а також залізні мечі, ножі та списи, повідомляє "Сіньхуа".

Скарби були знайдені в місці злиття річок Миньцзян і Цзіньцзян в 50 кілометрах від Ченду, столиці провінції Сичуань.

Передбачається, що скарби були втрачені в 1646 році під час втечі на південь вождя селянського повстання Чжан Сяньчжуна, якого у битві розбили війська династії Цин. За деякими даними, при переправі потонуло щонайменше 1000 човнів, навантажених цінностями.

Проект осушення річок для розшуку культурних цінностей почали в Сичуані в січні. За допомогою потужних насосів археологам вдалося оголити річкове дно і здійснити розкопки, що і привело до виявлення коштовностей.

За словами вчених, знайдені предмети прекрасно збереглися. На них до сих пір видно і написи, і гравірування. Цінності відносять до часів династії Мін (1368-1644 роки) і становлять велику значимість для вивчення тієї епохи.

Раніше повідомлялося, що в Лондоні в старому піаніно знайшли десятки золотих монет.