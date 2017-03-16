Стимуляція мозку електричним струмом дозволяє поліпшити память

Вчені з Імперського коледжу Лондона розкрили секрет поліпшення роботи короткочасної пам'яті - стимуляція головного мозку електричним струмом.

Дослідники з'ясували, що використання струму низької напруги здатне синхронізувати мозкові хвилі, завдяки чому люди можуть краще виконувати завдання, для яких потрібна робоча пам'ять. Зокрема, струм може бути використаний для підвищення продуктивності процесів пам'яті, які активізуються, коли люди намагаються згадати імена інших людей, номери телефонів або список покупок.

В ході випробувань фахівці застосовували транскраніальну стимуляцію змінним струмом, щоб впливати на регулярний ритм роботи мозку, і виявили, що застосування слабкого електричного струму через шкіру голови учасників допомогло синхронізувати мозкові хвилі. Іншими словами, мозкові хвилі мали один і той же ритм в один і той же час, що, в свою чергу, сприятливо впливало на короткочасну пам'ять.

У дослідженні експерти впливали електричним струмом на дві області головного мозку - середню лобову звивину і нижню тім'яну долю - які, як відомо, беруть участь в робочій пам'яті. Десять добровольців попросили виконати ряд завдань на пам'ять зростаючої складності при отриманні електричної стимуляції цих областей мозку.