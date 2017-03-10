GRENKA.ua повідомила про вихід PlayStation 5

Ігровий світ ще не встиг отямитися від випуску найпотужнішої консолі, поліпшеної версії PS4 Pro, як з’явилась чергова хороша новина. «Як швидко», - подумаєте ви, але такий поспіх цілком виправданий. Стрімкий розвиток технологій і те, як сильно гаджети ввійшли в наше повсякденне життя, змушують виробників діяти швидко. Як не прикро визнавати, але ера восьмого покоління консолей підходить до свого завершення.

Нещадна конкуренція

Sony поки представили перший концепт майбутньої консолі. З приводу її характеристик зараз ведуться активні обговорення аналітиків. Даміан Тонг з компанії Macquarie Research вважає, що продуктивність PlayStation 5 сягатиме 10 терафлопс, або навіть більше. Таке значення обумовлено в першу чергу лютою боротьбою з компанією Microsoft.

В кінці 2016 року відбувся анонс Project Scorpio - «наймогутнішої ігрової консолі в світі», як стверджують в Майкрософт. Її заявлена ​​продуктивність досягає 6 TFLOPS. Будучи непереможним лідером, японська компанія не може програти найближчому конкурентові, тому цифра «10» цілком досяжна. Та й хто знає, наскільки далеко просунуться технології через 2 роки.

Залишається тільки чекати і сподіватися на успіх, а в розробці приставок він завжди супроводжував Sony. PlayStation 5 анонсують в другій половині 2018 року, в продаж вона надійде в 2019 році.