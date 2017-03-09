У Колумбії відкопали динозавра, що жив 127 мільйонів років тому
Останки плезіозавра довжиною від шести до восьми метрів вивчають фахівці.
У районі Східного Кордильєра в Колумбії палеонтологи виявили останки водного динозавра, що жив 127 мільйонів років тому. Про це повідомляє видання 24horas.cl.
За його даними, знахідка була зроблена минулого четверга біля містечка Вілья-де-Лейва. Скам'янілості плезіозавра першим виявив місцевий житель, який копав канал.
За попередньою інформацією, довжина скам'янілості - від шести до восьми метрів. Фахівці відзначили, що дане відкриття має велике наукове значення.