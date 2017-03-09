У Колумбії відкопали динозавра, що жив 127 мільйонів років тому

Фото: 24horas.cl

У районі Східного Кордильєра в Колумбії палеонтологи виявили останки водного динозавра, що жив 127 мільйонів років тому. Про це повідомляє видання 24horas.cl.

За його даними, знахідка була зроблена минулого четверга біля містечка Вілья-де-Лейва. Скам'янілості плезіозавра першим виявив місцевий житель, який копав канал.

За попередньою інформацією, довжина скам'янілості - від шести до восьми метрів. Фахівці відзначили, що дане відкриття має велике наукове значення.