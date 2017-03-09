Вчені зафіксували незрозумілий випадок життя мозку після смерті людини
Вчені описали продовження життя людського мозку після зупинки серця.
Канадські дослідники за допомогою приладів електроенцефалографії описали діяльність мозку за 30 хвилин до зупинки серця і через стільки ж часу після.
Дослідження показало, що у різних людей, що знаходяться при смерті, спостерігається різна картина діяльності мозку.
Так, у трьох вмираючих сигнал приладу впав до нуля ще до того як зупинилося серце. У четвертого мозкова активність спостерігалася ще якийсь час після того як перестало битися серце.