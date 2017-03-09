Вчені зафіксували незрозумілий випадок життя мозку після смерті людини

Канадські дослідники за допомогою приладів електроенцефалографії описали діяльність мозку за 30 хвилин до зупинки серця і через стільки ж часу після.

Дослідження показало, що у різних людей, що знаходяться при смерті, спостерігається різна картина діяльності мозку.

Так, у трьох вмираючих сигнал приладу впав до нуля ще до того як зупинилося серце. У четвертого мозкова активність спостерігалася ще якийсь час після того як перестало битися серце.