У Китаї знайдені останки людей невідомого виду

скріншот sciencemag.org

Археологи з Китаю і США виявили в районі китайського міста Сюйчан два черепа, що належать невідомому раніше виду людини. Новина про знахідку була опублікована в журналі Science.

Вчені прийшли до висновку, що останки належать "гібриду" сучасної людини і неандертальця. Вік черепів, імовірно, становить 105-125 тисяч років.

Імовірно, археологи наткнулися на черепа так званої Денисівської людини - підвиду вимерлих людей, про існування яких відомо всього за п'ятьма фрагментами, знайденими в Денисовій печері в Алтайському краї Росії. Геномні дослідження показали, що Денисівські люди були темношкірі, темноокі і чорняві.