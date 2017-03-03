Медики працюють над створенням «одягу-холодильника»

Слід зауважити, що ініціаторами експериментів стали співробітники з клінічного центру, розташованого в Британії. За словами медиків зі Стенфордського університету, новий одяг буде відрізнятися своєю практичністю і дешевизною. Витратним матеріалом виступає поліетилен, в якому не міститься нанопористих волокон.

Автори проектів заявили, що інноваційний одяг стане справжнім порятунком для представників слабкої і сильної статі, які страждають від зайвої ваги і хвороб серця. Цим людям вкрай складно переносити високі температурні показники, а за допомогою нововведення, блокуючого надходження тепла, людина буде відчувати прохолоду навіть у найгарячіший день.

Унікальна розробка дозволить скоротити витрати електроенергії при купівлі та встановлення кондиціонерів.