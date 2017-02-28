Вчені виявили двійник Татуїна у подвійної зірки в сузірї Змії

Європейські вчені в ході досліджень виявили планету земного типу у віддаленій системі SDSS 1557 з подвійною зіркою. За їхніми припущеннями, подібна планета могла б послужити домом для Люка Скайуокера з епопеї "Зоряні війни", який провів на Татуїні свою молодість.

Як говориться в повідомленні на сайті UCL, з 2011 року було виявлено всього 11 планет, які обертаються навколо подвійної зірки. При цьому вчені вважали, що велика частина з них повинна бути газовими гігантами.

Уточнюється, що зараз спостерігається формування кам'янистої планети. Непрямим доказом є відкриття астероїдного сміття. При цьому зараз відкриття "Татуїна" залишається лише припущенням, довести яке здатне тільки дослідження за допомогою телескопа "Хаббл".