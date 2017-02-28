Місяць, Плутон і ще сотня небесних тіл можуть отримати статуси планет

Багато хто пам'ятає, як у 2006 році світову спільноту вразила новина про "переведення Плутона" з повноцінної планети в карликові планети. Таким чином, "традиційних" планет в нашій Сонячній системі залишилося вісім, але суперечки щодо цього рішення ведуться до сих пір.

Через 11 років планетологи знову зажадали повернення Плутону статусу планети. І, до речі, не тільки йому одному. Наприклад, планетою може стати Місяць та інші супутники планет з "традиційної вісімки". Але це станеться за умови, якщо астрономи і планетологи переглянуть саме поняття планети.

Ініціатором нововведень виступив Алан Стерн (Alan Stern) - відомий американський планетолог і головний дослідник місії New Horizons, яка займається вивченням Плутона. Разом з колегами з Космічного агентства США NASA Стерн опублікував маніфест про нове визначення планети, яке повинно грунтуватися не на особливостях орбіти небесного тіла, а на його характеристиках.

Пояснимо, що сучасне визначення планети, прийняте Міжнародним астрономічним союзом, враховує відношення небесного тіла до зірки: планетами, відповідно, можуть вважатися лише ті об'єкти, які обертаються навколо Сонця, але не супутники інших небесних тіл. Інші умови "класової приналежності" - це достатня власна гравітація для додання округлої форми, недостатня для початку термоядерної реакції маса і здатність очистити околиці своєї орбіти від планетозималій.

Стерн же пропонує вибудовувати класифікацію небесних тіл в залежності від їх геології, зберігши при цьому вимоги щодо форми і маси, а також відсутності термоядерної реакції в даний момент або в минулому. При цьому орбіта небесного тіла може лежати як поблизу Сонця, так і іншої планети, але не зірки. Правда, це визначення не буде підходити так званим планетам-сиротам, які не прив'язані гравітацією до зірки або іншому небесному тілу.

Наша геофізична модель визначення, що ставить акцент на внутрішніх властивостях об'єкта, в першу чергу, враховує його власні фізичні властивості, ніж фізику його взаємодії з навколишніми об'єктами, пояснюють автори маніфесту.

При такому розкладі на звання планет можуть претендувати близько сотні небесних тіл, в тому числі супутники Юпітера Ганімед і Європа, супутники Сатурна Енцелад і Титан, Місяць, а також Плутон.