Надзвичайна подія в Гарвардському університеті потрясла все світове наукове співтовариство: американські вчені втратили єдиний у світі зразок металевого водню. Про це повідомляє Independent.

За інформацією газети, екземпляр пропав при загадкових обставинах.

Раніше повідомлялося, що речовина, яка не може виникнути природним чином, була створена вченими в лабораторії Гарвардського університету після восьми десятків років досліджень і експериментів.