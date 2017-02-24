Американські вчені втратили єдиний у світі зразок металевого водню

Американські вчені втратили єдиний у світі зразок металевого водню

Надзвичайна подія сталася в Гарвардському університеті.

Джерело: Відомості

Надзвичайна подія в Гарвардському університеті потрясла все світове наукове співтовариство: американські вчені втратили єдиний у світі зразок металевого водню. Про це повідомляє Independent.

За інформацією газети, екземпляр пропав при загадкових обставинах.

Раніше повідомлялося, що речовина, яка не може виникнути природним чином, була створена вченими в лабораторії Гарвардського університету після восьми десятків років досліджень і експериментів.

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