Планети, яких виявили вчені, дуже схожі на Землю

Як ми вже повідомляли, міжнародна група астрономів, очолювана НАСА, знайшла зоряну систему одразу із сімома планетами, схожими на Землю.

Вони обертаються навколо карликової зірки “Траппіст-1” на відстані 40 світлових років від Сонця. Повний оберт навколо світила на планетах триває від півтора до 20 земних днів.

Томас Цюрбюхен, директор наукової групи:

“Три з сімох цих планет, відмічені тут зеленим кольором, розташовані у зоні, придатній для життя, де може існувати рідка вода на поверхні. Взагалі, із правильними атмосферними умовами, існування води можливе на кожній із цих планет”.

Про наявність води вчені заявляють, базуючись на співвідношеннях мас планет та їхніх розмірів. Прямих підтверджень цьому поки що немає.

Мішель Жіллон, астроном університету Льєжа:

“За допомогою телескопу “Спітцер” ми дуже-дуже точно виміряли розміри планет, ба більше, ми навіть маємо попередні оцінки мас шести з них, в тому числі однієї, де наші підрахунки достатньо конкретні, щоб мати змогу впевнено заявляти про насиченість водою. Це дивовижно, бо саме ця планета потрапляє до зони, придатної для життя”.

Система “Траппіст” стає найкращим кандидатом для подальших пошуків позаземного життя. Великі надії вчені покладають на телескоп “Джеймс Вебб”, який запустять через два роки. Він зможе “роздивитися” склад атмосфери цих планет.