Неймовірне відкриття: NASA виявило три придатні для життя планети

Трансляція прес-конференції велася на сайті агенції.

У минулому році дослідники виявили у зірки TRAPPIST-1 сім планет, розмір який такий же як у Землі. Три з них підходять для існування життя.

Як повідомляють дослідники, ця система - ідеальна лабораторія, яка дозволить вивчити інопланетні світи. Імовірно, поверхня планет скеляста. Тепер вчені мають з'ясувати, чи є на планетах вода.

Космічний телескоп НАСА показав систему з семи планет розміром з Землю навколо зірки за межами Сонячної системи. Планети знаходяться в зоні життя", - йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що на всіх цих планетах може бути рідка вода. "Це відкриття встановлює новий рекорд по найбільшій кількості населеної зони планет, знайдених навколо однієї зірки за межами нашої Сонячної системи.

- При правильних атмосферних умовах шанси на життя найбільш високими є на трьох з них ", - повідомили в НАСА.