NASA оголосило про екстрену прес-конференцію, присвячену несподіваному відкриттю

22 лютого NASA влаштовує екстрену прес-конференцію, нібито присвячену несподіваному відкриттю за межами нашої Сонячної системи. Головною темою конференції стане "пошук позаземного життя".

За інформацією джерел деяких західних ЗМІ, на зустрічі "буде щось важливе".

Крім того, в рамках конференції розкажуть про відкриття екзопланет, які є єдиною надією вчених на існування позаземного життя.

Конференція відбудеться 22 лютого, її пряма трансляція пройде на сайті NASA.