Мобільні телефони можуть містити небезпечні для людини бактерії

Сьогодні люди настільки одержимі мобільними телефонами, що беруть їх з собою всюди, куди б вони не відправлялися, в тому числі в туалет, ванну або на кухню. Дослідження, проведене в 2016 році, показало, що 42% австралійців використовують свій телефон в туалеті, в той час як серед американців таких було 75%. Хоча це може здатися проявом багатозадачності, фахівці попереджають, що насправді ви можете ризикувати своїм здоров'ям.

За словами дослідників, маленькі згини телефону можуть приховувати величезну кількість небезпечних бактерій, створюючи для них тепле і комфортне середовище для проживання. Ці бактерії включають в себе Salmonella, Е.coli, Shigella і Campylobacter. Медики відзначають, що користувачі смартфонів також схильні до ризику поширення вірусів, таких як стафілокок, які можуть легко передаватися від твердих поверхонь.

«Навіть якщо ви не використовуєте свій телефон в туалеті, ви все ще тримаєте його в руках в той час, коли заходите туди або виходите звідти, і цього достатньо, щоб потенційно небезпечні бактерії потрапили на ваш телефон, коли ви ще не вимили руки», - пояснює лікар Анчіта Кармакар. З огляду на, що багато людей також використовують свій телефон під час їжі, деякі інфекції можуть передаватися через ротову порожнину, попереджають експерти.