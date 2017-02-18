Мікроскопічні роботи допоможуть боротися з раком

У нашому організмі знаходиться безліч імунних клітин, які циркулюють в крові, будучи готовими атакувати чужорідні мікроорганізми. І незабаром імунні клітини зможуть отримати «руку допомоги» від крихітних роботів, призначених для боротьби з хворобами. Вчені з компанії Philips Innovative Technologies в Гамбурзі створили армію магнітно-керованих роботів, які можуть допомагати боротися з такими захворюваннями, як рак.

Фахівці можуть контролювати рух кожного мікроскопічного робота шляхом використання потужних магнітних полів. Нерухомі гвинти можуть вільно обертатися, що дозволяє прикріпити до них крихітні рухливі кінцівки, кожна з яких може управлятися незалежно одна від одної. Даний метод дозволяє здійснювати складні маніпуляції всередині людського тіла.

Експерти припускають, що крихітні роботи можуть бути приховані всередині мікроскопічних таблеток, які будуть вводитися в кров. Таблетки будуть циркулювати по всьому тілу, не завдаючи шкоди, поки не досягнуть ракової пухлини. В даному випадку лікарі могли б маніпулювати роботами, щоб знищувати ракові клітини шляхом доставки в пухлину певної дози радіації. Після руйнування пухлини роботи будуть виводитися з організму за допомогою магнітних сил.